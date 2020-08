Giovanna Lancellotti relata assédio que sofreu em ônibus aos 14 anos

Giovanna Lancellotti revelou que já foi vítima de assédio sexual. Em entrevista para a Vogue Brasil, a famosa contou que aos 14 anos enfrentou uma situação muito difícil durante uma viagem.

“Estava em um ônibus a caminho de Ribeirão Preto (SP), onde mora meu pai, quando um cara sentou ao meu lado e começou a se masturbar”, lembrou a famosa, que seguiu. “Fiquei muito nervosa e liguei para minha mãe disfarçadamente. Ela me disse para olhar e ter certeza do que o homem estava fazendo. Eu confirmei. Aí, ela me mandou sentar no banco de trás.”

No entanto, o momento complicado da artista não acabou depois de ela se mudar assento. “O outro passageiro que estava no banco de trás me viu chorando e perguntou o que aconteceu. Quando contei, ele respondeu: ‘Calma, é porque você é nova. Quando for mais velha vai gostar de ver essas coisas”, lamentou Giovanna Lancellotti.

A atriz, então, revelou que conseguiu ajuda ao falar com uma mulher: “Ela contou para o motorista e ele expulsou o homem do ônibus”.

Segundo ela, desde então, começou a desenvolver uma personalidade muito forte. Inclusive, agora os homens pensam duas vezes antes de tentar alguma coisa com ela.

“Aqui no interior, onde estou passando a quarentena, dei uma bronca em um homem. Eu estava caminhando na rua e fui assediada por um homem que estava no carro. Quando o semáforo parou, fui até o veículo e disse: ‘Você acha isso bonito? Gostaria que o mesmo acontecesse com você?’ Ele ficou ficou tão sem graça”, desabafou Lancellotti.

Ainda no papo para a Vogue, ela, que gravou para o canal da Giovanna Ewbank, que está de licença maternidade, contou que não chegou a ver a amiga super grávida, mas já conheceu o bebê pela internet.

“Nos falamos por vídeo, vi a distância, mas é triste porque é muito legal ver sua amiga grávida. Vi muitas fotos e agora quando eu conhecer o Zyan [pessoalmente] ele já vai ter seis meses”, brincou a famosa.