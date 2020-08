Gisele Bündchen reage publicamente após queixa de Whindersson

Gisele Bündchen decidiu dar uma “moralzinha” a Whindersson Nunes, após o youtuber reclamar que a modelo nunca falou com ele. Tudo começou quando ele postou um vídeo no Youtube em que fala sobre as vantagens de ser rico e famoso.

Em certo ponto, ele rasga elogios a Kevin Hart e Dwayne The Rock Johnson. “The Rock é a melhor pessoa do mundo. Eu acho, e aí? ‘Ah, mas tem também a Gisele Bündchen, que fala oito línguas’. Mas nunca falou comigo, nunca me deu um ‘oi’“, reclamou.

Prontamente, em resposta a uma foto postada no Instagram, a loira disse: “Oi, Whindersson”, adicionando um emoji de risada à sua fala. O comentário já tem mais de 37 mil curtidas e cerca de 600 respostas.

“Melhor comentário“, disse uma pessoa. “Pronto, Whind“, minimizou outro. “Melhor pessoa“, opinou um terceiro. “Socorro, você é maravilhosa demais“, elogiou o último.

Cabe lembrar que, nesse mesmo vídeo, o youtuber aproveitou para fazer piada com um assunto que rendeu nos últimos meses: sua separação de Luisa Sonza. Sobre o divórcio, ele falou: “Não consigo passar uma situação sem fazer piada. Aprimeira menina que fui conversar depois que fiquei solteiro ela disse ‘qualquer dia eu to na sua casa, quer que eu leve alguma coisa?’ Aí eu disse ‘só não me traga flores’. Quebrei o clima”.

O comentário é uma clara referência para a música de Lusa com Vitão, Flores, seu primeiro lançamento depois do divórcio com Whindersson Nunes e que foi alvo de diversas críticas online, além da tentativa de um boicote.