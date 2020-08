Giulia Costa posa lindíssima e recebe enxurrada de elogios na web

Um dos mais recentes posts de Giulia Costa não passou despercebido pelo público. Na sequência de três imagens publicadas pela linda filha de Flávia Alessandra, a jovem surge lindíssima, ao natural, com uma regatinha preta. “Esses momentos de calmaria“, escreveu na legenda.

Nos comentários, é claro, não faltaram elogios à graciosidade da moça. “Carinha de preguiça de segunda, estou exatamente igual“, disse uma fã. “Incrivelmente linda“, escreveu um admirador. “Carinha de menina e corpo de mulherão“, observou um terceiro.

Recentemente, a famosa dividiu com os seus seguidores que, mesmo durante a quarentena, está saindo da rotina sedentária que entrou por conta do isolamento social devido ao coronavírus.

“Estou praticamente sedentária. Além de não fazer nenhuma atividade física, eu nem ando. Eu não devo andar nem 500 metros. Estou só dentro de casa há três meses. Meu corpo está se sentindo mal“, revelou.

Giulia ainda falou sobre estar se sentindo culpada pelo fato de não ter mais fôlego como antes. “Eu estava conversando com o Rafa (personal) e meio que me culpando por ter parado. Se eu não tivesse parado, será que eu estaria assim? Será que não estaria com o mesmo desempenho?“, confidenciou.