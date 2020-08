Gkay puxa biquíni e quase mostra demais ao exibir corpão na piscina

Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, chama a atenção dos seus seguidores pelo seu bom humor, mas também pelo corpão que ostenta no Instagram. Nesta quarta-feira (12), por exemplo, a famosa arrancou suspiros ao compartilhar algumas fotos de suas férias.

Nos cliques feitos em Natal, no Rio Grande do Norte, a influenciadora aparece com um biquíni azul claro. Em uma das fotos, a humorista ainda surgiu dando uma puxadinha bem estratégica da parte de baixo, realçando suas curvas.

Na outra imagem, Gkay empinou o seu bumbum para a pose. Nos comentários, muitos fãs e até amigos famosos aproveitaram para elogiar e muito a celebridade.

Nomes como Luisa Sonza, Adriana Galisteu e Gracyanne Barbosa, por exemplo, fizeram elogios para a famosa. “Isso não é um biquíni é um porta joia”, brincou uma internauta.

“Sex simbol do humor”, elegeu a ex-BBB Flayslane. “Dona da beleza toda”, disse uma terceira admiradora da celebridade.

