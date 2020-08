Globo acerta com mais nomes para a Dança dos Famosos; Alexandre Pires é confirmado

Mais nomes foram confirmados no elenco da próxima temporada da Dança dos Famosos. A produção do Domingão do Faustão acertou a participação de mais três celebridades, totalizando até aqui 7 nomes, sendo 12 no total para a próxima edição.

De acordo com as informações do jornal Extra, o cantor Alexandre Pires confirmou presença no reality de dança. Além dele, o ator Diogo Vilela, atualmente na atual temporada do Zorra, também teve a sua presença acertada.

A atriz Danielle Winits foi mais um nome do grupo feminino a ser confirmado. Ela volta a participar de mais uma disputa no dominical de Fausto Silva depois de ter participado do Show dos famosos em 2019.

O cantor Vitão e os atores Giullia Buscacio, Henri Castelli e Camila Queiroz foram apontados como presenças garantidas no elenco, que terá atores, cantores e esportistas. Serão 6 mulheres e 6 homens.

Por causa da pandemia, a produção da nova edição da Dança dos Famosos foi adiada. Com a reabertura dos estúdios, a estreia está prevista para meados de setembro. O quadro seguirá como atração principal do Domingão do Faustão até o domingo anterior ao Natal.