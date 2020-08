Globo adia retorno de narradores e comentaristas acima dos 60 anos

Assim como tem ocorrido no jornalismo, o departamento esportivo da Globo continua trabalhando com as medidas de segurança a risca. Com isso, os profissionais da área maiores de 60 anos, continuarão sem poder realizar o seu trabalho presencialmente.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, o retorno dos membros da terceira idade das equipes esportivas estavam previstos para acontecer no início do campeonato brasileiro, porém, uma nova liberação para ocorrer no dia 1º de setembro, até agora não foi autorizada.

Narradores e comentaristas como Galvão Bueno, Milton Leite, J. Junior, Paulo Cesar Vasconcellos, Muricy e Junior, ainda não tem data para voltar ao batente, mesmo que sejam apenas nos estúdios.

A expectativa agora é que o departamento do esporte retome as suas atividades normais junto com a flexibilização do entretenimento dentro da emissora, que aos poucos tem voltado ao normal, e com isso, há a possibilidade do protocolo ser revisto.

Enquanto isso, todos estão aptos a participar dos programas e transmissões de jogos dando os seus palpites de maneira remota, diretamente das suas próprias casas. Galvão, por exemplo, tem feito a sua participação no Bem Amigos, do SporTV, exibido às segundas-feiras, por videoconferência diretamente da sua casa, em Londrina, no Paraná.