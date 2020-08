Globo agenda retomada das gravações de Nos Tempos do Imperador e Um Lugar ao Sol

As produções de Nos Tempos do Imperador e Um Lugar ao Sol já têm data para retornar aos seus trabalhos. As gravações das próximas novelas das 18h e 21h, respectivamente, foram interrompidas em março, quando houve a paralisação dos Estúdios Globo.

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, o cronograma já planejado será seguido e a retomada das gravações deve acontecer em novembro. Amor de Mãe deve chegar ao fim dos trabalhos em outubro. Já Salve-se Quem Puder deve contar com o encerramento no mês de janeiro do ano que vem.

A orientação é de realizar os trabalhos de forma ponderada neste momento. A ordem é iniciar as produções da substituta, Quanto Mais Vida, Melhor, após o fim das gravações da antecessora.

Com 102 capítulos exibidos, Amor de Mãe retornou as suas gravações para produzir mais 23. Já Salve-se parou no capítulo 54 e vai contar com mais 53, quando retornar a programação no início de 2021.

Devido as medidas de segurança, as produções têm sido mais lentas. Um bom exemplo é o número de capítulos que eram possíveis prepararem por semana. Antes seis, agora apenas dois capítulos são gravados dentro do mesmo período.