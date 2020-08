Globo avalia naming rights do Corinthians e possível desgaste com clubes

O Corinthians não anunciou oficialmente que a empresa Hypera Pharma será a dona dos naming rights do seu estádio, mas a Globo já abriu discussões internamente sobre o possível desgaste da novidade com os outros clubes, como Palmeiras e Red Bull Bragantino.

O Alvinegro já pediu que o novo nome da Arena seja citado nas transmissões, mas a emissora não deu uma resposta. O argumento pró-Corinthians envolve a parceria já existente entre Globo e Hypera Pharma.

Desde o ano passado, a gigante farmacêutica, dona de marcas como Estomazil, é uma das patrocinadoras masters do futebol no canal da família Marinho. As informações são do repórter Gabriel Vaquer, do UOL Esporte.

A TV, no entanto, usa como argumento que é uma regra da casa citar apenas marcas que pagam por isso e que são suas parceiras comerciais via contrato. Para aparecer nos jogos da Globo, a Hypera Pharma pagou uma cota de R$ 307 milhões.

Para o Corinthians, a novidade seria inédita e uma forma de mostrar sua força nos bastidores do futebol brasileiro. Dentro da empresa existe uma ala que defende a manutenção da regra, porque caso o time paulista receba o “sim”, o mesmo teria que ser feito para Palmeiras e RB Bragantino, já que os dois acertaram a não-citação das suas marcas parceiras nas transmissões.