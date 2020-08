Globo borra imagem, mas esquece de distorcer voz de vítima de abuso no Encontro

Durante uma entrevista com uma mulher que denunciou o abuso sexual do marido, o Encontro com Fátima Bernardes exibido pela Globo na última quinta-feira (6) cometeu o erro de borrar o rosto da vítima, mas não distorcer a sua voz.

Segundo o ., apesar de parecer um deslize pequeno, o detalhe que pode passar despercebido para a maioria tende a prejudicar a entrevistada, uma vez que ela pode ser identificada por causa da voz.

O recurso chamado “voz de pato” é utilizado para disfarçar a voz dos entrevistados que desejem manter o anonimato, normalmente em casos de acusações sobre crimes; trata-se de uma forma de manter a veracidade dos depoimentos e proteger os depoentes.

A reportagem conduzida pela repórter Mona Lisa Duperron tratava do caso de uma mulher que teve suas fotos íntimas tiradas pelo companheiro sem consentimento e divulgadas nas redes sociais. Durante as imagens exibidas, tanto a jornalista quanto a apresentadora ressaltaram que a mulher preferiu não se identificar.

A reportagem exibiu cerca de cinco minutos de entrevista com a personagem em questão. A vítima chegou a relatar que fez o registro de um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o marido e conseguiu uma medida protetiva, na qual o obriga a manter distância dela.