Globo confina atores de fora do Rio em hotel para gravações de novelas

Com o intuito de preservar os atores que não moram no Rio de Janeiro, a Globo decidiu confiná-los em um hotel. A saída foi escolhida como uma das formas de segurança para evitar o contágio do Covid-19.

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do jornal Extra, os atores que costumam sair dos seus estados vindos de carro são orientados a chegar no estado dois dias antes das gravações das cenas, quando são submetidos a testes.

Além disso, eles costumam ficar confinados também durante o período em que estão realizando os trabalhos nos Estúdios Globo. Depois disso, os artistas voltam para suas casas, sem ficar residindo na capital carioca, como acontecia, anteriormente.

Aqueles que moram ainda mais longe e precisam viajar de avião para o Rio de Janeiro, como é o caso de Irandhir Santos – intérprete do vilão Álvaro em Amor de Mãe -, a rotina é ficar confinado em um hotel por sete dias antes da realização das gravações.

Os crachás de todas as pessoas envolvidas na produção foram mudados e revelam as áreas permitidas para entrada e permanência em determinados lugares dos estúdios.