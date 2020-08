Globo confirma edição do The Voice exclusivo para maiores de 60 anos

A Globo anunciou nesta quarta-feira (19) que fará uma versão do The Voice exclusiva para pessoas que tenham mais de 60 anos de idade. As inscrições, inclusive, foram abertas hoje. O lançamento do novo formato está previsto para 2021, e irá se juntar às versões para adultos e para crianças.

A produção já havia sido antecipado por Boninho em uma publicação no Instagram. Lulu Santos, um dos jurados do The Voice Brasil, inclusive, fez uma brincadeira na postagem e questionou se poderia se inscrever no novo reality.

Vale citar que há versões com idosos pelo mundo, em países como Rússia, Alemanha, Bélgica, Tailândia, México e Lituânia, ganhando o nome de The Voice Senior.

Além do The Voice Brasil, a Globo já transmite o Kids, com competidores com menos de 15 anos. Inclusive, a sua quinta temporada foi suspensa devida à pandemia do novo coronavírus, mas retornará em breve à grade da emissora.

Já o reality original possui oito temporadas e estreou no Brasil em 2012. A sua volta está confirmada para acontecer em outubro.

No The Voice, cantores consagrados são técnicos e ficam de costas para os competidores, que devem convencer os jurados a virar sua cadeira. O vencedor da última edição programa para adultos, exibida em 2019, foi Tony Gordon, que tem 53 anos.