Globo confirma segunda temporada de Diário de um Confinado

Após uma primeira temporada bem sucedida, Diário de Um Confinado vai ganhar novos episódios. A Globo já deu sinal verde para a produção estrelada por Bruno Mazzeo, de uma segunda fase da comédia.

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, as novas edições da sitcom vão contar com seis episódios, agora tratando sobre flexibilização da pandemia como o assunto central.

A série conta ainda com Renata Sorrah, Fernanda Torres, Débora Bloch, Lucio Mauro Filho e Matheus Nachtergaele no elenco. A direção também continua com Joana Jabace, esposa do humorista. Assim como na leva anterior, o programa será inteiramente gravado na casa ou ao redor do prédio do casal.

Na produção, a primeira da Globo gravada remotamente durante a pandemia, Bruno interpreta Murilo, um homem de meia idade que mora sozinho, após ficar recém-separado. O protagonista está passando o período da quarenta do coronavírus solitário e vivendo dilemas comuns impostos pelo isolamento social.

O roteiro é assinado por Veronica Debom, Rosana Ferrão e Leonardo Lanna. Assim como a primeira temporada, a série de humor vai estar disponível no Globoplay e também será exibida na programação da TV aberta nos sábados à noite e também no Multishow.