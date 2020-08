Globo contrata dubladora vítima de racismo para novela das 19h

Após ser vítima de racismo ao contar que tinha dublado algumas princesas da Disney, Fernanda Ribeiro, foi surpreendida por uma atitude da Globo.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a dubladora foi contratada pela emissora para participar de Salve-se Quem Puder, novela da faixa das 19h, em que Ygor Marçal, seu irmão, vive o personagem Mosquito.

No início da semana, a artista compartilhou no Instagram uma foto no estúdio da trama. “Apresento a vocês meu mais novo trabalho com muita felicidade, amor e alegria. Agradeço a todos envolvidos e em especial @fridarichterr @fredmayrink. Amando o meu retorno”, escreveu.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Viva! Parabéns, Fernanda“, disse uma seguidora. “Eba! Muito ansiosa“, afirmou outra. “Vai que vai, Nandinha”, incentivou uma terceira.

E esse não foi o único trabalho que a atriz conseguiu. Fernanda também fechou negócio com a HBO. Na empresa, ela irá dublar a personagem Diana, na série Lovecraft Country. Apesar de já ter feito vários trabalhos como dubladora, essa é a primeira vez que Ribeiro dubla uma atriz negra.