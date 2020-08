Globo define data de lançamento da reprise de Flor do Caribe

Com Igor Rickli, Grazi Massafera e Henri Castelli, Flor do Caribe (2013) ocupará a faixa das seis na Globo a partir do próximo dia 31. A informação é da jornalista Cristina Padiglione, do jornal Folha de São Paulo.

Em março, quando a direção da emissora abriu a reunião para uma definição concreta sobre as novelas exibidas durante a quarentena, uma das opções na mesa era Novo Mundo (2017).

Na época, a trama protagonizada por Caio Castro e Letícia Colin se colocava como a melhor opção por causa da sua sucessora: Nos Tempos do Imperador.

Estrelada por Selton Mello, a novela é uma continuação da história envolvendo a família real do Brasil. Mas a pandemia do novo coronavírus derrubou o plano da alta cúpula da emissora carioca em fazer uma dobradinha de tramas imperiais.

Com mais de 100 mil mortes confirmadas e com o país em crise sanitária, a emissora adiou a estreia da novela. A previsão é que as gravações de Nos Tempos do Imperador sejam retomadas em janeiro, caso os desdobramentos da covid-19 permitam.

Além de Selton, a novela conta com Mariana Ximenes, Letícia Sabatella, Alexandre Nero, Gabriela Medvedovski, Michel Gomes, Daphne Bozaski, José Dumont, Roberto Bonfim, Bel Kutner, Jackson Antunes, Luís Melo e Vera Holtz, entre outros.