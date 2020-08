Globo define duração da temporada do Simples Assim, de Angélica

Agora é oficial. Depois de produzir um vídeo sobre a nova atração, a Globo bateu o martelo quanto a data de estreia e a duração da temporada do Simples Assim, de Angélica. Como esta coluna previu ao noticiar o plano de retomada do The Voice Kids, o primeiro programa vai ao ar em 10 de outubro.

A essa altura, também é possível cravar que a exibição acontecerá por temporadas. Nesta primeira safra, serão 12 episódios. O desfecho está previsto, portanto, para 26 de dezembro, o último sábado do ano. O horário é o mesmo ocupado pelo extinto Estrelas, na faixa que antecede o Caldeirão do Huck.

É bom lembrar que a estreia do programa sofreu alguns adiamentos. As primeiras especulações davam fala que ele entraria na grade ainda no ano passado. Depois, bateu-se o martelo para abril deste ano. Mas a pandemia de coronavírus foi responsável por uma nova mudança de planos, mesmo com as gravações adiantadas e a abertura finalizada.

Conheça melhor o formato do Simples Assim

Se existe um eixo que vai nortear os 12 episódios do Simples Assim é a busca pela felicidade. A cada semana, anônimos conversarão sobre um grande tema. De maneira leve e divertida, eles serão entrevistados e irão opinar sobre dilemas da vida real, numa espécie de Casos de Família light.

Entre os temas escolhidos pela produção estão: A Curva da Felicidade, Família, Amor, Vaidade e Diversidade. Também pautarão os programas discussões sobre Conexão, Trabalho, Música, Vocação, Solidariedade e Fé.

A cada edição também serão apresentadas duas esquetes bem-humoradas, nas quais a apresentadora irá contracenar com amigos famosos. Paulo Gustavo e Ingrid Guimarães estão entre os que já gravaram. A ideia é que as situações cotidianas retratadas nas encenações sirvam como ponto de partida para uma reflexão.

Para o final de cada episódio, a Globo promete “um momento de reflexão poderoso”, por meio de um experimento social. Este quadro, que também conta com a participação de pessoas desconhecidas, irá propor um questionamento direto ao telespectador.

A carreira de Angélica na Globo

Em 24 anos na Globo, este será o quarto programa de Angélica na emissora. Antes do Simples Assim, ela esteve à frente do Angel Mix, Bambuluá e Estrelas.

Também entre seus trabalhos mais marcantes, não podemos deixar de citar a novelinha Caça-Talentos, em que ela deu vida à atrapalhada Fada Bela. Do mesmo grupo, faz parte o Vídeo Game, quadro do Vídeo Show em que famosos – e depois anônimos – testavam seus conhecimentos sobre televisão.

Além disso, ela fez algumas participações pontuais como atriz. Casos da novela Um Anjo Caiu do Céu e de um episódio da série As Cariocas. Mais recentemente, participou de A Dona do Pedaço, no comando do reality fictício Best Cake, vencido por Maria da Paz (Juliana Paes).

Simples Assim e a pandemia

Por fim, é possível prever que a pandemia do novo coronavírus possa impactar positivamente no interesse pelo Simples Assim. Por si só, o distanciamento social e a potencial agressividade da Covid-19 tem motivado as pessoas a repensarem sobre o que realmente importa nessa vida.

Por outro lado, colocar o programa colado no Caldeirão, que dedica boa parte de seu tempo às histórias assistencialistas / pautas de superação também pode se revelar um erro. O sábado da Globo pode ficar enfadonho demais.

Qual será a receptividade do público ao Simples Assim? Só o tempo dirá. Fato é que após dois anos e meio afastada do vídeo – seu mais longo hiato profissional – Angélica finalmente ganhou data para voltar ao ar. Agora vai…