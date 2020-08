Globo deve retomar gravações de Nos Tempos do Imperador em janeiro

Apesar de ainda não ter nada confirmado, a Globo já tem data para o retorno das gravações de Nos Tempos do Imperador, próxima novela inédita das 18h.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, a emissora planeja para o final de janeiro o reinício dos trabalhos da trama de Alessandro Marson e Thereza Falcão.

Nos Tempos do Imperador propõe a “continuidade” de Novo Mundo. A trama se passa nos tempos do império e conta a história do filho de Pedro I (Caio Castro) e Leopoldina (Letícia Colin), Pedro II (Selton Mello), na qual vivencia conflitos de ordem política, enquanto se divide entre a esposa Teresa Cristina (Letícia Sabatella) e a amante Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes).

A porção fictícia que em Novo Mundo cabe a Joaquim (Chay Suede) e Anna (Isabelle Drummond) ficará por conta de Jorge / Samuel (Michel Gomes) e Pilar (Gabriela Medvedovski). Ela deixa a Bahia para tentar cursar medicina no Rio de Janeiro; acaba encontrando o escravo, filho bastado de um poderoso fazendeiro. Nos Tempos do Imperador conta ainda com Alexandre Nero, Daphne Bozaski, José Dumont, Roberto Bonfim, Bel Kutner, Jackson Antunes, Luís Melo, Vera Holtz, Bruna Griphão, Giulia Gayoso, Guilherme Piva e Vivianne Pasmanter. A direção artística é de Vinícius Coimbra.