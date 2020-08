Globo e Canal Viva gravam especial da Escolinha do Professor Raimundo

O especial da Escolinha do Professor Raimundo que o Canal Viva pretendia exibir em maio, por conta de seu aniversário de 10 anos, está em produção. Assim como os demais produtos da Globo, para TVs aberta e fechada, o humorístico contará com gravações remotas e protocolos de segurança no estúdio.

De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut, 11 atores da Escolinha participam das sequências nos Estúdios Globo. Outros 14 dedicam-se aos trabalhos de casa; estes recebem o material necessário para a caracterização. O chroma key, recurso que sobrepõe imagens sobre um fundo verde ou azul, será usado, por exemplo, para ambientar a fazenda de Nerso da Capitinga (Gui Santana) ou a casa de Zé Bonitinho (Mateus Solano).

A Escolinha do Professor Raimundo – Nova Geração está em cena desde 2015. O remake se deu em meio à investida do Canal Viva de reeditar formatos consagrados como Globo de Ouro e TV Mulher. E também com homenagem ao formato radiofônico que ganhou as tardes da TV brasileira em 1990, após anos como quadro dos programas noturnos de Chico Anysio; Bruno Mazzeo, aliás, revive o tipo defendido pelo pai.

Também no elenco estão Betty Gofman, Dani Calabresa, Fabiana Karla, Evandro Mesquita, Lúcio Mauro Filho, Marcelo Adnet, Marcos Caruso, Otávio Muller e Rodrigo Sant’Anna, dentre outros. O especial, bem como os próximos episódios, não contará com Seu Boneco, devido à saída de Marcius Melhem da casa. Marcelo Serrado, por sua vez, assume Ptolomeu, o aluno nerd que já fora defendido por Otaviano Costa e Bruno Garcia.

O êxito desta segunda versão da Escolinha do Professor Raimundo implicou em inúmeras reprises no Viva, bem como exibições nos domingos da Globo; recentemente, a ‘Escolinha’ ocupou a faixa Sessão Comédia, aos sábados. A temporada 2020, contudo, acabou protelada por conta da pandemia de coronavírus.