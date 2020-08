Globo enfrentou sério problema com o elenco da Dança dos Famosos

A nova edição do Dança dos Famosos esteve na lista de incertezas da Globo por causa da pandemia do novo coronavírus, mas a emissora bateu o martelo e a atração entrará no ar neste segundo semestre em meio à reabertura dos trabalhos no Estúdios Globo, no Rio.

Segundo informações da jornalista Patricia Kogut, do jornal O lobo, a produção do programa de Fausto Silva encontrou dificuldades para montar o elenco da nova temporada do reality show este ano, e não foi só por causa da pandemia do novo coronavírus.

Entre as questões que circularam as negociações está o cachê. Alguns dos nomes escolhidos no início pediram um alto valor pela negociação. Ao todo, serão 12 participantes, entre atores, cantores e até esportistas.

Conforme informado pela jornalista, de olho na proteção dos escolhidos para a Dança dos Famosos 2020, o canal fretará um avião toda semana para levar os participantes do reality do Rio para São Paulo, onde serão as apresentações.

Sobre o protocolo rígido da Globo, os testes nos participantes serão frequentes, e o júri, fundamental no programa, ficará no estúdio, mas separado por placas de acrílico. O elenco deve ser apresentado no próximo dia 30.