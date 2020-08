Globo ensina telespectador a comprar acessórios de seus programas direto na TV

A Globo inovou mais uma vez. A emissora carioca lançou no último dia 8, dentro do É De Casa, um novo formato de merchandising com o seu próprio t-commerce, a forma de comprar produtos pela TV. Em parceria com a Casas Bahia, o canal mostrou o recurso e destacou alguns acessórios do cenário do matinal para compra. André Marques e Ana Furtado foram os escolhidos para o anúncio de uma nova era de publicidade na TV brasileira.

Tudo começa e termina pelo controle remoto: quando surge o carrinho de compras no canto superior da tela, a pessoa clica no botão de interatividade, que coloca você dentro do aplicativo do anunciante, com os produtos e promoções oferecidos pela empresa.

Por meio de comunicado enviado à imprensa, a Globo definiu a novidade como “uma solução completa”. “Começa com o despertar do desejo e leva diretamente à conversão”, concluiu. O recurso estará totalmente disponível com a chegada do DTV Play, que será cada vez mais comuns nos televisores em 2021. A compra só poderá ser realizada caso o televisor esteja conectado com a antena digital e não estará disponível por sua operadora de TV.

Caso o telespectador fique interessa em algum produto, o QR Code levará, pelo celular, do t-commerce da Globo para o e-commerce da Casas Bahia, como exemplo citado na primeira propaganda. Segundo informações do site ., estima-se que 35 milhões de televisores estejam aptos a usar essa tecnologia.

Na ação comercial, a Globo colocou na tela que, em caso de dúvida, o público entre em contato para maiores esclarecimentos. “Dúvidas sobre o t-commerce, escreva para duvidas@g.globo”, anunciou. “Vou te falar? É sensacional!”, comemorou André. “É muito legal e muito fácil”, completou Ana.