Globo escolhe os primeiros atores para a volta de Salve-se Quem Puder

Salve-se Quem Puder seguiu o mesmo caminho de Amor de Mãe e retomou suas gravações na Globo, mas com adaptações. Flávia Alessandra e Juliana Paiva são os principais nomes envolvidos nas primeiras semanas do trabalho que recomeçou na última segunda-feira (10).

A ideia da direção da novela é colocar em prática um mutirão entre os atores de núcleos que não estão previstos beijos e abraços. Em uma relação nada amistosa, as personagens de Flávia e Juliana são mãe e filha, mas não sabem. Leopoldo Pacheco também está na primeira leva de cenas. As informações são da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Assim como o elenco da novela das 21h, a equipe de Salve-se Quem Puder faz testes de covid-19. As primeiras que fizeram a testagem foram Flávia e Sophia Abrahão. Otávio Augusto, veterano da trama, terá suas cenas gravadas em uma casa, quase um sítio, com muitas restrições.

Ainda de acordo com a reportagem, ao contrário de Amor de Mãe, que voltará com apenas 23 capítulos, o folhetim das 19h contará com vários meses de gravações pela frente, com previsão de encerramento no início de 2021, assim como sua reestreia.

O autor Daniel Ortiz buscou as melhores soluções nos novos capítulos para vários problemas enfrentados, desde a pandemia até a saída de José Condessa e o anúncio da gravidez de Sabrina Petraglia.