Globo estuda mudanças nos elencos das próximas novelas

Devido as atuais circunstâncias com todas as suas novelas adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus, a Globo já estuda mudanças nas escalações dos elencos das próximas novelas.

Segundo Flávio Ricco, do R7, os atores que já tinham sido escolhidos para integrar o time das produções futuras em todos os seus horários antes da pandemia podem perder a reserva.

O alto executivo da emissora já dá como certo que trabalhar com a possibilidade de manter o que foi prevalecido, antes da interrupção das suas produções, está completamente fora de cogitação. Cabe ressaltar que a Globo já tem alguns nomes reservados para as suas próximas tramas.

Folhetins como Além da Ilusão, A Morte Pode Esperar e Olho por Olho já tinham parte dos seus elencos selecionados. Por exemplos, essas novelas já haviam reservado nomes como Claudia Jimenez, Marcos Caruso, Tony Ramos e Larissa Manoela.

A medida também não deixa de ser uma economia em tempos de crise instaurada pela própria pandemia. Ela visa conter a sangria causada pelo fato de ter tido que prorrogar os contratos fechados por obras daqueles atores que estavam no ar em algum dos folhetins paralisados.