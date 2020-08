Globo exibe chamada do novo programa de Angélica e adianta novidades

Angélica até tem feito aparições pontuais na Globo recentemente, mas está sem um programa para chamar de seu desde 2018, quando o Estrelas veio ao fim, após 12 anos no ar. A loira está prestes a voltar para as telinhas em um novo projeto.

No Gshow, site oficial da emissora, já há um espaço reservado para a atração. No entanto, vale ressaltar que o Simples Assim teve sua estreia anunciada para abril de 2020, mas teve os planos mudados devido à pandemia do novo coronavírus.

Pela primeira vez, desde a quinta-feira (30), a Globo exibiu a chamada do programa de Angélica. De acordo com o Jornal Extra, a esposa de Luciano Huck tem previsão de tirar o projeto da gaveta em outubro e finalmente ser mostrado ao público.

“Eu sei o que você pensou durante o confinamento… Que você vai querer estar mais perto de quem você ama. Você vai querer abraçar mais e valorizar as coisas simples da vida. Como é que eu sei disso? Porque é o que está no coração de todos nós“, disse Angélica no primeiro comercial, passando uma mensagem otimista sobre o momento que vivemos atualmente.

“Vem aí Simples Assim, um programa pra gente falar do que realmente importa”, finalizou a apresentadora na chamada. Além disso, outras pessoas formaram a palavra “Felicidade” com guarda-chuvas, dando o tom do que poderemos esperar.

Confira: