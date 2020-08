Globo fretará avião para o elenco da Dança dos Famosos 2020

A Globo tomou mais uma decisão visando o cuidado com sua produção, seu elenco e seus convidados para a volta do trabalho em seus estúdios. O Domingão do Faustão será uma espécie de cobaia que colocará à prova o protocolo de segurança montada pela emissora por causa da pandemia do novo coronavírus.

De olho na proteção dos escolhidos para a próxima Dança dos Famosos, o canal carioca fretará um avião toda semana para levar os participantes do reality de danças do Rio para São Paulo, onde serão as apresentações. As informações são da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Além disso, Fausto Silva voltará ao estúdio na próxima sexta-feira (21), com um programa totalmente inédito para o próximo domingo (23). Dentro da ideia do avião fretado estão as bailarinas. As 40 dançarinas se revezarão: a cada semana, 15 estarão no estúdio, todas com máscaras.

Ainda sobre a Dança dos Famosos, como medida de cautela, a Globo informou que os testes de covid-19 serão regulares. O júri, no estúdio, ficará separado por placas de acrílico. O elenco deve ser apresentado no próximo dia 30.

Desde o início da pandemia, Faustão tem feito aparições ao vivo, com entrevistas via internet, mas direto da sua mansão e longe de qualquer tipo de aglomeração. Assim tem acontecido nos últimos cinco meses de pandemia.