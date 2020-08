Globo garante ter pagado R$ 2,4 bilhões em impostos no ano passado

Desde o início do atual governo, a Globo tem sido alvo de ataques de aliados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que sempre disparam o mesmo discurso sobre uma suposta “mamata” que a emissora recebia nas últimas décadas.

Segundo a coluna de Ricardo Feltrin, do UOL, no entanto, o governo é quem “mama” nas tetas da emissora carioca, já que, dos cerca de R$ 14 bilhões que todo o grupo Globo arrecadou em 2019, cerca de R$ 2,4 bilhões foram pagos como impostos.

A publicação informou ainda que, desse total, R$ 2,2 bilhões foram pagos apenas em impostos federais. O canal carioca confirmou a informação do colunista.

Enquanto isso, a média histórica de receita da Globo com publicidade federal está entre os 4% e 5%. Durante o ano de 2013, no governo Dilma (PT), a média foi maior. A presidente gastou, naquele ano, quase R$ 800 milhões, o que à época equivaleria a cerca de 8% do faturamento de publicidade.

Já Jair Bolsonaro deve gastar por volta de R$ 50 milhões na sede da emissora em anúncios diretos (campanhas do governo federal, CEF e Banco do Brasil) em 2020.

Ou seja, o governo investe em mídia aproximadamente 3% do que arrecada em impostos com o Grupo Globo. O colunista ainda fez uma comparação: a empresa pagou no ano passado 4.400% mais em impostos do que aquilo que recebeu em mídia.