Globo já tem planejamento definido para estreia de Rafa Kalimann

A Globo tem investido pesado na estreia de Rafa Kalimann, ex-BBB 2020, como uma das mais novas estrelas do grupo de mídia.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, a emissora tem utilizado um plano armado para o lançamento da sua mais nova contratada.

A ex-sister tem cumprido a sua agenda de atividades para a preparação visando estrelar um novo projeto, inicialmente, para o Globoplay. A digital influencer tem intensificado as suas aulas de interpretação, remotamente, por cerca de duas horas diárias.

Nos trabalhos de preparação para Rafa também estão inclusas as avaliações com o atendimento através de fonoaudiólogo e também em aulas de inglês.

Enquanto seu projeto no Globoplay não sai do papel, Rafa Kalimann tem se virado com outras facetas da sua carreira artística e aceitou recentemente o convite para ser apresentadora ao lado de Belutti um programa patrocinado por uma cervejaria.

Em entrevista recente à Quem, a influencer falou sobre o novo desafio e pediu desculpas aos fãs em caso de eventuais falhas que venha a cometer.

“É muito novo para mim. Vou estar em uma bancada, mas fiquei completamente à vontade por ter essa ligação com o público. Não fiz preparação alguma para ser apresentadora“, declarou.

“A minha ideia foi ser muito livre e normal no que estamos fazendo. Aliás, já quero me desculpar antecipadamente, se fizer alguma coisa errada, por favor, me deem um desconto“, prosseguiu.