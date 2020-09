Globo junta Globoplay e canais Globosat em nova plataforma

A Globo decidiu inovar e juntar a sua plataforma de streaming com seus canais da TV por assinatura. A partir do dia 1º, em regime de pré-lançamento, a plataforma passa a oferecer o pacote Globoplay + canais ao vivo para seus atuais assinantes.

A ideia da emissora carioca é proporcionar experiência de consumo linear dos canais Globo da TV por assinatura, além da TV aberta, dos conteúdos on demand e todo portfólio Globoplay em um ambiente único, pelo valor de R$ 49,90 / mês.

Para quem fechar o plano anual, o produto pode ser adquirido por até 12 parcelas de R$ 42,90. Já em 1º de outubro a nova oferta passa a estar disponível para todo o público.

Com isso, na plataforma, o público poderá acompanhar ao vivo a programação do Multishow, Globonews, Sportv 1, Sportv 2, Sportv 3, GNT, Viva, Gloob, Gloobinho, Off, Bis, Mais Globosat, Megapix, Universal TV, Studio Univeral, SYFY, Canal Brasil e Futura.

O streaming brasileiro seguirá também com as séries, filmes, conteúdos de humor, jornalismo, esportes, variedades, documentários e realities.

“O Globoplay + canais ao vivo promove um encontro entre dois mundos: o do streaming e o dos canais lineares. São universos de muito valor para o consumidor que a evolução tecnológica hoje reúne em uma só oferta. Os canais Globo têm tradição na produção de conteúdos como jornalismo, esporte, variedades e eventos musicais ao vivo. Agora, tudo isso se soma a séries, filmes, novelas e documentários. Não existe no mercado brasileiro um produto tão completo”, avalia Paulo Marinho, diretor dos Canais Globo.

“Nestes cinco anos de jornada do Globoplay, aprendemos muito com nossos consumidores. Aqui na Globo usamos dados a favor dos nossos assinantes, para ofertar novos produtos afinados com os interesses e gostos deles, para gerar insights sobre criação e produção de conteúdo, para melhorar a experiência em nossos ambientes digitais. O lançamento do Globoplay + canais ao vivo é resultado de um grande amadurecimento tecnológico da Globo e um passo firme no caminho da empresa para se tornar uma mediatech”, diz Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo.

E tem mais. Assim como o Premiere, os assinantes do Combate pela Internet também poderão, a partir desta segunda-feira (31) assistir às 24h de programação do canal integralmente dedicado às artes marciais pelo Globoplay.