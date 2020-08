Globo lança campanha enaltecendo o jornalismo na pandemia

A Globo começou a exibir uma nova campanha em sua programação. Apresentado inicialmente no Fantástico, o vídeo tem como objetivo mostrar o valor e esforço do jornalismo profissional em tempos de incerteza.

Na campanha, a emissora destaca como está sendo o trabalho da empresa desde o início da pandemia do novo coronavírus. Em nota, o canal declara: “Em tempos de extrema incerteza, o jornalismo profissional foi a arma mais eficaz no combate ao vírus e à toda desinformação que se criou em torno da pandemia”.

“A resposta da Globo, que tem no jornalismo um dos pilares de sua existência, foi rapidamente dar protagonismo ao noticiário”, garante a empresa, que precisou adaptar suas grades de programação, aumentando o tempo do noticiário ao vivo diário e lançando novos programas e produtos.

De acordo com a emissora, a campanha é composta por quatro filmes, vinhetas, peças digitais e mobiliário urbano. “É preciso informar, comunicar, orientar as pessoas. Especialmente em tempos difíceis como os que estamos vivendo, é fundamental separar o que é fato do que é falso”, inicia Sergio Valente, diretor de Comunicação da Globo.

“A falta de informação, a manipulação, as fake news e os boatos são exemplos de obstáculos que separam as pessoas do conhecimento. Nestes momentos, é quando o jornalismo mais ganha relevância. E é esse compromisso com os fatos, desde a criação do jornal O Globo há 95 anos, que move a missão da Globo em levar informação de qualidade e credibilidade para os brasileiros através de todo o time que faz as notícias chegarem ao público”, detalha.

O primeiro vídeo fala sobre os motivos que levam jornalistas a sair de casa todos os dias. A importância de cobrir o que está acontecendo

Confira: