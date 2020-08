Globo monta hospital de campanha para temporada especial de Sob Pressão

A Globo está preparando dois episódios inéditos da série médica Sob Pressão. A trama vai ser uma das poucas produções da TV nacional, que vai acompanhar o dia-a-dia da equipe médica do hospital público na linha de frente do coronavírus.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, a emissora vai montar uma grande estrutura, que consistirá em até mesmo a um hospital de campanha fictício. A série mostrará os médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, sendo deslocados do tradicional hospital onde toda a história se passa, para um hospital de campanha. Eles foram deslocados para atender as vítimas da COVID-19.

Nas cenas, os atores Marjorie Estiano, Júlio Andrade e Bruno Garcia, interpretando seus personagens, em um dos recentes momentos mais conturbados da pandemia. A emissora disponibilizou uma grande equipe para montar o hospital de campanha, e está correndo contra o tempo para gravar logo as cenas que devem ir ao ar nos dias 6 e 13 de outubro.

O novo espaço que está em fase de montagem, deve ser amplo e com um sistema de ventilação que permita uma constante renovação do ar. Os roteiros foram escritos por Lucas Paraizo, e já estão todos prontos, e vão falar fortemente da pandemia, e as consequências ao sistema de saúde do Brasil, em especial o da capital fluminense.

A nova temporada virá com uma baixa no elenco, já que no roteiro está previsto que um dos profissionais da equipe médica, deva contrair o novo coroanvírus, e chegar a vim a óbito.

A emissora afirmou também que todas as gravações serão realizadas dentro dos novos protocolos de segurança, e que sua maior preocupação, é que ninguém da equipe, venha a contrair o vírus.