Globo monta três hospitais de campanha para gravar Sob Pressão

A Globo montou dentro do seu complexo de estúdios, no Rio de Janeiro, um hospital de campanha para gravar os episódios especiais de Sob Pressão. A mini-temporada que será exibida nos dias 06 e 13 de outubro vai acompanhar a rotina profissionais de saúde na linha de frente no combate a Covid-19.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a unidade de saúde fictícia conta com três zonas. A primeira chamada “fria” fica a administração, na qual os pacientes são recebidos. Na morna é onde os médicos se paramentam. Já na quente eles utilizam os equipamentos de proteção o tempo inteiro.

A divisão foi importante para que assim pudessem fazer com que os atores não aparecessem em cena completamente cobertos por todo o tempo que estiverem em cena.

Nos episódios extras, Décio (Bruno Garcia) vai convocar Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade), junto com outros médicos da equipe para trabalhar dentro do hospital de campanha.

A atriz Drica Moraes também participará destes novos capítulos na pele da doutora Vera. Porém, a sua participação será inteiramente gravada de maneira remota. A decisão foi tomada devido o seu histórico de problemas de saúde no passado, e deste modo, fica protegida do contato.

Por causa dessas edições especiais, a quarta temporada da série, prevista para 2021, vai acabar sofrendo algumas alterações. O autor Lucas Paraizo vai ter que reduzir o destaque que seria dado a pandemia para apenas alguns diálogos nos quais o tema seria mencionado.

Um nome confirmado para fazer parte do elenco dos episódios especiais é a atriz Roberta Rodrigues. Na trama, ela vai interpretar a enfermeira Marisa, de acordo com a jornalista Carla Bittencourt.

Sob Pressão é uma coprodução da Globo em parceria com a Conspiração Filmes. A direção artística é de responsabilidade do Andrucha Waddington.