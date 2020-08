Globo muda tudo por causa de Amor de Mãe; reestreia só em 2021

Amor de Mãe não voltou na TV, mas os trabalhos recomeçaram nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. Adaptada ao novo normal, a emissora carioca escalou os principais nomes do folhetim de Manuela Dias e a produção reservou o estúdio para a retomada dos trabalhos na última segunda-feira (10), após cinco meses de paralisação.

Segundo informações da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, dentro do protocolo criado pelo canal, durante a gravação de uma cena é proibida a participação de mais de 20 pessoas no ambiente. Cada uma toma para si pelo menos duas ou três funções, e cada uma cuidando do seu setor.

Na cidade cenográfica, o número de profissionais será maior. Outro detalhe importante é o confinamento do elenco em hotel durante as gravações. A volta da novela contará com apenas 23 capítulos e com um novo tema dentro da história de Lurdes (Regina Casé) Thelma (Adriana Esteves) e Vitória (Taís Araújo): a pandemia do novo coronavírus.

Walter Carvalho, um dos responsáveis pela equipe de diretores, se envolveu na criação de um recurso de acrílico para os câmeras, chamado carinhosamente de “escudo Waltinho”. O acessório permite que os profissionais dos bastidores se aproximem dos atores sem maiores riscos.

Ainda de acordo com a reportagem, a Globo fará testes de covid-19 a cada três dias entre os atores e profissionais de Amor de Mãe, que terá suas cenas externas cortadas por prevenção. A volta da novela está prevista para o primeiro semestre do próximo ano.