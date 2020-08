Globo pede indenização milionária do Athletico-PR após atitude

A Globo decidiu tomar uma atitude contra o Athletico-PR, que usou a MP 984 – assinada por Jair Bolsonaro (sem partido) – para exibir seus jogos em casa no Furacão Play, seu serviço de pay-per-view próprio.

De acordo com o UOL, a emissora entrou com um processo na 15ª Vara Cível da Comarca de Curitiba em que pede uma liminar para impedir imediatamente o clube de exibir as partidas, além de uma indenização de R$ 2 milhões por perdas e danos.

No texto, a Globo acusa o clube de fazer “jogo de cena” para conseguir uma decisão favorável e transmitir a partida contra o Goiás, que aconteceu nesta sexta-feira (14).

“É preciso desmascarar o jogo de cena entre a ASSOCIAÇÃO e o CLUB. No mandado de segurança, o ATHLETICO PARANAENSE, fingindo-se surpreendido, demonstrou grande irresignação com o fato de a decisão monocrática ter lhe imposto uma obrigação”, afirmou o texto do canal.

Em outro trecho, segundo o UOL, a emissora disparou: “Segundo o CLUB, ‘a ação não foi ajuizada pelo CLUB e a causa de pedir veiculada não diz respeito à relação entre CLUB e Rede Globo. O jogo de cena e a falsa surpresa demonstrada pelo clube poderiam até convencer, não fossem fatos muito recentes que demonstram a má-fé na sua conduta, que não pode ser premiada”.

Cabe lembrar que a Globo também está em disputa judicial contra a Turner por causa da MP 984. Inclusive, a rede afirmou que o clube não ficou indignado com a postura da empresa norte-americana por ter deixado sem transmissão o confronto Fortaleza x Athletico.

“O CLUB não parece estar incomodado com a postura do Grupo Turner, seu parceiro comercial (cuja pretensão judicial apoia publicamente), que escolheu transmitir, na primeira rodada do Brasileiro, o jogo Palmeiras e Vasco (clube que tem exclusividade com a GLOBO), optando por não transmitir o jogo Fortaleza e Athletico Paranaense, jogo esse que ele, Grupo Turner, poderia transmitir, por deter os direitos de transmissão de ambos”, declarou.