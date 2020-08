Globo pode inverter ordem e lançar novela de JEC antes da de Lícia Manzo

As consequências causadas pela pandemia podem significar uma verdadeira dança das cadeiras nos cronogramas das novelas já estabelecidos e bem definidos. Nos bastidores da Globo, a informação de uma possível mudança na fila da ordem de lançamentos das tramas exibidas nos horários das 21h.

Antes da paralisação das gravações devido o isolamento social, Um Lugar ao Sol, história de Lícia Manzo, estava prevista para estrear no segundo semestre, substituindo Amor de Mãe. Logo depois viria Olho por Olho (título provisório), de João Emanuel Carneiro

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a emissora estuda inverter a ordem. O folhetim do autor de Avenida Brasil viria antes do de Lícia, protagonizado por Cauã Reymond que inclusive já teve algumas cenas rodadas em no início do ano.

A direção espera colocar a produção escrita por JEC como estratégia para a volta da programação de novelas normal, após a segunda fase do enredo de Manuela Dias chegar ao fim no início do ano passado. A alta cúpula do canal dos Marinho pesa na balança o que seria melhor para uma volta triunfal das produções.

Apesar do burburinho já está rolando nos corredores da Globo tudo ainda é considerado como uma ideia remota. Sobre a nova trama de Carneiro, alguns nomes já foram fechados como o de Vera Fischer, Miguel Falabella e Dani Calabresa, estrelando na dramaturgia.

Procurada, a Globo informou através da sua assessoria que no momento só está “trabalhando com a grade de 2020”.