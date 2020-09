Globo rebate declarações de Danni Suzuki sobre escalação de novela

A Globo decidiu se pronunciar sobre a polêmica declaração de Danni Suzuki a respeito da escalação de Sol Nascente (2016). A atriz afirmou que a história foi escrita baseada em sua história e que estava confirmada para ser protagonista, mas acabou perdendo o papel para Giovanna Antonelli.

Em nota, a emissora carioca comunicou “desconhecer as informações” dadas pela artista. “Os critérios de escalação das obras da Globo são técnicos e artísticos”, iniciou o comunicado.

“São avaliados vários aspectos, como adequação ao perfil do personagem, disponibilidade do elenco, composição total do casting, dentre outros”, informou o canal.

Além disso, a Globo garantiu que “essa decisão não cabe apenas a um profissional e sim a um time, composto por autor, diretores e diretoria de Entretenimento da empresa”.

Em live com Bruna Aiiso no Instagram, Danni Suzuki relatou que a novela foi inspirada em sua história, mas tempos depois, os diretores disseram que buscavam uma atriz mais jovem. Na sequência, decidiram dividir a história e colocar uma pessoa não-oriental para fazer a personagem, deixando-a como coadjuvante.

A atriz, então, aceitou interpretar a prima de Antonelli, mas, tempos depois, recebeu a notícia de que também não estava jovem o suficiente para esse trabalho, causando, assim, uma grande polêmica.

“‘Sol Nascente’ era uma novela que eu seria a protagonista e acabei saindo da novela. Foi uma das razões que me fez seguir por outro caminho porque ali estava distante da forma como eu via o mundo e era muito diferente da casa [a emissora] onde eu estava“, revelou.

“Eu queria partir para obras mais reais, que me representassem mais e a forma que eu vejo o mundo. Saí com nenhuma justificativa. Na época, eles falaram que eu não seria mais a protagonista porque queriam uma atriz mais jovem“, explicou.

“O autor queria escrever uma novela para mim e disse que tinha pesquisado a minha vida. A novela foi escrita para mim e, quando eles me falaram que eu não seria a protagonista porque queriam uma menina mais jovem, falei, ‘tudo bem, sem problemas’“, prosseguiu.

“Duas semanas depois, entrou a Giovanna Antonelli para o papel, reescreveram a história. Eu seria a prima dela. Mas após mais uma leitura, o diretor [Leonardo Nogueira, marido de Giovanna] me chamou de novo e disse que eu estava velha para ser a prima da Giovanna“, disse ainda.

“Falei, ‘mas estou velha de novo?’, e ele falou, ‘desculpe, foi um erro de escalação’. Eu não ia discutir, ele falou que estavam escrevendo um terceiro personagem, e aí eu falei: ‘quer saber? Deixa pra lá, não quero fazer a novela, não tem espaço para mim na trama’“, completou.

