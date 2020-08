Globo reforça elenco do Zorra para nova temporada

O Zorra volta à grade da Globo neste sábado (1°). Após um mês fora do ar – o horário foi ocupado por Diário de um Confinado –, o humorístico regressa com a exibição de seus melhores momentos, além de quadros inéditos. Nestes, a presença dos estreantes Diogo Vilela, Marisa Orth, Karina Ramil, Victor Lamoglia e do casal Micheli Machado e Robson Nunes.

Porém, de acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut, este formato do Zorra vai durar apenas duas semanas. A partir do dia 15, o programa contará somente com conteúdo inédito: boa parte gravada nos Estúdios Globo; outra produzida remotamente, como já vem acontecendo desde o retorno ao vídeo em maio deste ano.

Os trabalhos na emissora terão início nos próximos dias. Para diminuir os riscos de contaminação por covid-19, os esquetes serão rodados, neste primeiro momento, em uma cidade cenográfica. A “segunda onda” desta retomada vai ser dar em meados de agosto, nos estúdios e com equipe bem reduzida. A ideia é trabalhar apenas duas vezes por semana e promover “rodízio” de atores; quem for do grupo de risco, segue gravando em casa.

O Zorra reúne nomes como Alexandre Régis, Anselmo Vasconcellos, Antonio Fragoso, Candido Damm, Evaldo Macarrão, Fernando Caruso, Flávia Reis, George Sauma, Luisa Perissé, Patrícia Pinho, Paulo Mathias Jr e Valentina Bandeira. Além do casal calouro Robson e Micheli, o time conta com o par veterano Léo Castro e Renata Castro Barbosa – que renovou contrato com a Globo recentemente, por um ano. A direção artística é de Mauro Farias.