Globo retoma gravações de Amor de Mãe nesta segunda-feira (10)

A Globo bateu o martelo e as gravações de Amor de Mãe vão mesmo retornar nesta segunda-feira (10). Os trabalhos da novela de Manuela Dias vão retornar após cinco meses com as atividades suspensas no estúdio, devido à pandemia do coronavírus.

Segundo o colunista Maurício Stycer, do UOL, a volta ao set está sendo vista com cautela e encarada como um teste. Não se sabe, portanto, se o ritmo das filmagens, nem se os estudos feitos irão funcionar como imaginado.

Uma fonte ouvida pela publicação dá conta de que a autora ainda está escrevendo a fase final da história. O desfecho está ocorrendo sem maiores problemas e todos os personagens da trama terão as suas histórias devidamente encerradas.

Como a Globo já confirmou, Amor de Mãe só volta ao ar em 2021. A segunda fase da trama teve que ter o seu número de episódios encurtado e o desfecho vai se dar em apenas 23 capítulos. Com um total de 125 episódios, o folhetim se torna o menor em comparação aos cinco últimos exibidos pela emissora.

As gravações de Salve-se Quem Puder, atual novela das 19h, escrita por Daniel Ortiz, também serão retomadas a partir desta segunda-feira (10), como informou a Globo.