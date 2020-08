Globo se curva à majestade de Xuxa Meneghel e clima de namoro chama a atenção

Xuxa Meneghel está com um pé na Globo? É algo que ainda não se pode afirmar, mas é notável que há um clima de namoro entre a emissora e a apresentadora, que atualmente está na Record.

A mãe de Sasha, mesmo na concorrência, já apareceu em um momento nostalgia do Domingão do Faustão, e foi celebrada por isso nas redes sociais. Também deu entrevista ao Conversa com Bial, na qual falou um pouco de sua história e assuntos da atualidade. Na ocasião, ela causou boa impressão aos telespectadores que ainda a associam diretamente à ex-casa.

Além do talk show de Pedro Bial, Xuxa aparece em outra produção do Grupo Globo, Em Nome de Deus, do Globoplay. A série traz depoimentos de pessoas que tiveram contato com o polêmico João de Deus, acusado de abusar de suas pacientes. Meneghel contou sua história ao relatar que levou a mãe, Dona Alda, falecida em 2018, para se curar nas mãos do suposto médium.

Com um semblante feliz, Xuxa se mostrou mais à vontade na telinha do plim plim e demonstrou se sentir em casa. Os produtos da apresentadora, aliás, disponíveis nas lojas online da emissora, ainda vendem bastante. É uma parceria lucrativa.

As conversas entre Xuxa e Globo não podem ser confirmadas por ora, em razão de ela seguir funcionária de Edir Macedo até dezembro próximo. As pretensões políticas de Luciano Huck visando 2022, novas versões do The Voice e formatos em análises tanto na TV aberta, quanto na fechada (via Canal Viva) e no streaming, abrem uma avenida de possibilidades para a namorada de Junno Andrade.

Sem Huck, a Globo planeja escalar Tiago Leifert (ou Márcio Garcia) para as tardes de sábado e, por conta disso, abriria vagas no The Voice Brasil e The Voice Sênior, a ser produzido em 2021. Mais experiente no comando de realities, Xuxa Meneghel vem tendo seu nome associado a uma das versões. O Popstar e o The Voice Kids, em caso de André Marques ser o sucessor de Leifert no formato adulto, também andam no radar. O canal desconversa.

Caso os rumores se confirmem, Xuxa, que saiu da Globo após um casamento desgastado, volta pela porta da frente, com um tapete vermelho estendido e celebrações típicas de uma rainha.