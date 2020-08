Globo se pronuncia após vazamento de vídeo de Emilly Araújo no confessionário do BBB

A Globo se pronunciou sobre o vazamento de um vídeo em que Emilly Araújo aparece no confessionário do BBB 17 falando da sua relação com Marcos Harter. Na época, o médico foi expulso por supostos agressões contra a participante.

Em comunicado, a emissora carioca afirmou que as imagens foram entregues em ação movida pelo ex-BBB contra a empresa. O canal, porém, não detalhou a qual processo se refere.

No entanto, segundo o ., Marcos Harter entrou com uma ação por danos morais contra a Globo, em que pede indenização de R$ 750 mil. Em resposta, a responsável por exibir o BBB enviou as imagens, que vazaram nesta quinta-feira (27).

“A Globo tem rígidas medidas de segurança da informação constantemente revistas. No caso específico dessas imagens, em cumprimento a uma determinação judicial, elas foram entregues às autoridades competentes na ação movida pelo ex-participante do BBB, Marcos Harter, contra a Globo”, diz a nota.

O vídeo que veio à público hoje mostra a conversa que Emilly teve com uma advogada e um médico contratados pelo canal. Marcos, que demonstrou seu descontentamento com a saída do reality, chegou a pedir que a Globo exibisse as fitas publicamente em várias ocasiões nas redes sociais.

Ao ser perguntada sobre a possível aplicação de uma medida protetiva, a influenciadora se negou e tentou minimizar as ações do agora ex-BBB. No entanto, ela mostrou hematomas ao médico.

Confira o vídeo vazado: