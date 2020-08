Globo se pronuncia sobre contrato de transmissão da Fórmula 1

A Globo decidiu oficializar, nesta sexta-feira (28), o fim das transmissões da Fórmula 1 a partir da próxima temporada. Após muitos boatos, a emissora confirmou que não houve um acordo com a dona da competição, a Liberty Media, nas tratativas de renovação do contrato.

“Como parte da revisão de seu portfólio de direitos, um dos maiores entre emissoras de TV do mundo, a Globo optou por não renovar os direitos de transmissão da Fórmula 1 a partir de 2021”, disse o canal em nota, segundo o UOL.

“Mesmo sem a transmissão das corridas, a Globo continuará a fazer a cobertura da categoria em suas diversas plataformas”, completou a emissora, que é a responsável por exibir as competições no Brasil há décadas.

O canal exibiu as primeiras provas da Fórmula 1 em 1972. Em seguida, os direitos passaram a ser da Band, mas, no início da década de 1980, a emissora retomou com a transmissão da competição no Brasil.

Apesar de não haver um ídolo brasileiro na modalidade desde a aposentadoria de Rubinho Barrichello, em 2017, a audiência do evento ainda é considerada satisfatória.

Além disso, as marcas costumam fechar parcerias com a emissora que irá veicular os torneios; no caso, a empresa da família Marinho. As parcerias sempre foram negociadas independentes da presença de brasileiros disputando os prêmios.