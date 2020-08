Globo surpreende e não renova com autoras de Verão 90

Autoras de Verão 90 (2019), Izabel de Oliveira e Paula Amaral não tiveram contrato renovado com a Globo e entraram na lista dos famosos que deixaram a emissora em 2020, e que só poderão regressar à empresa caso a contratação seja por obra.

A assessoria do canal confirmou o fim do acordo fixo ao jornalista Flávio Ricco, do portal R7. “Como todos sabem, nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para o futuro…”, informou em comunicado.

“Izabel de Oliveira e Paula Amaral, assim como outros companheiros, têm abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”, completou o canal da família Marinho.

De olho na reestruturação da empresa, a Globo encerrou contratos com nomes até então considerados intocáveis: Miguel Falabella, Vera Fischer, Aguinaldo Silva, entre outros. Falabella, aliás, não escondeu seu abatimento quando questionado sobre o assunto em recente entrevista à CNN Brasil.

A sua salvação em meio ao luto pela demissão foi uma série da Amazon. “Assistir a uma série que me salvou, me trouxe. O poder da arte… Nada me interessava, dizia: ‘Deus, me dê uma coisa que me prenda atenção, que eu goste de ver!’. Assisti Mrs. Maisel, na Amazon, que é uma joia de interpretação, roteiro, direção de arte e conceito”, revelou.