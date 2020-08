Globo toma decisão inédita para gravações de Salve-se Quem Puder

Salve-se Quem Puder teve o seu trabalho retomado nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, mas não da forma como era antes do início da pandemia. Seguindo o protocolo criado pela emissora, o elenco e a produção da novela adotou um novo método de gravação.

Agora, as gravações serão feitas núcleo por núcleo. Thiago Fragoso, por exemplo, só voltará ao batente no final do mês. Na trama, ele interpreta Alan, viúve que se apaixona por Kyra, papel de Vitória Strada. A informação é da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

As mudanças também serão sentidas com a chegada de novos personagens e a saída de outros. Sophia Abrahão será Júlia, sobrinha de Hugo (Leopoldo Pacheco), que viaja de Belo Horizonte para o Rio após descobrir que Téo (Felipe Simas), vai operar a coluna.

Ainda de acordo com a reportagem, irmão do protagonista, Rodrigo Simas entrará na história após a saída de José Condessa e fará o mexicano Alejandro, ex-namorado de Luna (Juliana Paiva). A segunda parte de Salve-se Quem Puder terá mais 53 capítulos.

Assim como a novela das 19h, o folhetim das 21h recomeçou as gravações, mas a segunda parte da história contará apenas com 23 capítulos. As duas novelas voltam no primeiro semestre de 2021.