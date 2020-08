Globo toma decisão inesperada sobre retorno das gravações das novelas

Com data de retomada das gravações prevista para o dia 10 de agosto, a direção da Globo tomou uma decisão em razão da pandemia do coronavírus. A emissora carioca deixou os atores decidirem se querem voltar ou não a gravar. Não será obrigado que os artistas deixem o isolamento social, caso não se sintam confortável.

Segundo o jornal Extra, uma das alternativas pensadas para o elenco de Amor de Mãe foi o confinamento num hotel, para finalizar a trama de forma mais rápida. A ideia era que acontecesse da mesma que os participantes do BBB são tratados antes de entrar na casa. Entretanto, a decisão não agradou, principalmente, quem tem filho pequeno. A possibilidade, então, foi logo descartada.

Cabe lembrar que já há um planejamento para as reprises das novelas da Globo. O primeiro lançamento será Flor do Caribe na faixa das 18h, no lugar de Novo Mundo. Já em setembro é a vez de A Força do Querer, de Gloria Perez, ocupar o espaço deixado pela atual edição especial de Fina Estampa. Por último, Haja Coração, escrita Daniel Ortiz, estreia na programação em outubro no mesmo horário em que hoje é exibida Totalmente Demais.

Seguindo o cronograma de reprises, também já está confirmada a reapresentação de Laços de Família, no início de setembro, substituindo Êta Mundo Bom! dentro da sessão Vale a Pena Ver de Novo.