Globo toma decisão sobre futuro da Fórmula 1 em sua programação

A Fórmula 1 está com os dias contados na Globo. A emissora optou por não renovar os direitos de transmissão da competição para as próximas temporadas. Com isso, a F1 ficará de fora da grade do canal a partir do ano que vem.

A informação foi confirmada pelo Meio & Mensagem, que garantiu que a Globo já está comunicando seus patrocinadores sobre o futuro da competição automobilística na programação. A emissora carioca chegou a fazer a proposta de uma revisão dos valores pelos direitos de transmissão, mas as duas partes não chegaram a um acordo.

Um dos principais produtos da grade esportiva da emissora, a F1 é uma tradição aos domingos há décadas. O canal foi o responsável por exibir as primeiras provas da competição em 1972.

Em seguida, os direitos passaram a ser da Band, mas, no início da década de 1980, a Globo retomou com a transmissão da competição no Brasil.

Apesar de não haver um ídolo brasileiro na modalidade desde a aposentadoria de Rubinho Barrichello, em 2017, a audiência do evento ainda é considerada satisfatória.

Além disso, as marcas costumam fechar parcerias com a emissora que irá veicular os torneios; no caso, a Globo. As parcerias sempre foram negociadas independentes da presença de brasileiros disputando os prêmios.