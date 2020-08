Globo troca as bolas e confunde campeonato e escudo de time em telejornal

Um telejornal da Globo cometeu duas grandes gafes envolvendo o Brasileirão nesta quinta-feira (13). A emissora confundiu o símbolo do Botafogo do Rio de Janeiro com o do Botafogo de Ribeirão Preto, de São Paulo, e chamou o Campeonato Brasileiro de “Paulistão”.

Tudo aconteceu no SP2 quando Márcio Gomes comentava sobre o futebol. Na ocasião, o apresentador falava dos resultados da rodada do Campeonato Brasileiro, incluindo o empate entre Red Bull Bragantino e Botafogo, por 1 a 1.

O título da tela exibida para o público falava em “Campeonato Paulista 2020”, em vez da competição nacional, que está em execução.

Em seguida, o âncora falou de São Paulo x Fortaleza e Internacional x Santos como próximas partidas do “Paulistão”, que, na verdade, chegou ao fim no último sábado (8).

As duas gafes passaram despercebidas pelo apresentador da Globo, mas não por alguns telespectadores, que comentaram a situação no Twitter. “Paulistão 2020? Inter x Santos? Errrouuu”, ironizou um internauta. “Paulistão?”, questionou outro.

“#SP2 tentando falar de futebol, meteu o escudo do Botafogo de Ribeirão Preto em vez do Botafogo de Futebol e Regatas.. e ainda legendou como Campeonato Paulista de 2020.. Que servicinho”, destacou um terceiro.

#SP2 Paulistão 2020? Inter x Santos? Errrouuu — Ricardo Michelin (@RicardoMicheli5) August 13, 2020

#SP2 tentando falar de futebol, meteu o escudo do Botafogo de Ribeirão Preto em vez do Botafogo de Futebol e Regatas.. e ainda legendou como Campeonato Paulista de 2020.. hihi. Que servicinho. — Capelo (@PoesiaMobral) August 13, 2020

#sp2 favor colocar o escudo do botafogo correto! — Wilians Dias (@willcmd) August 13, 2020

O Símbolo do Botafogo de SP kkkkkk #SP2 — Diego Rocha (@diegorocha18) August 13, 2020

Botafogo do Rio virou o de Ribs no #SP2 😂😂😂 — FErNANDO 💁🤸🏳️‍🌈🏴‍☠️ (@FErNANDOyuc) August 13, 2020

#sp2 tá errado o escudo do Botafogo — Jaílson Lopes ★彡 (@jailsonlopez) August 13, 2020