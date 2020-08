Globo unifica e promove mudanças no comando de rádio e editora

A Globo informa por meio da sua assessoria que integrará os comandos da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio, para que ocorra a sinergia tão desejada pelos chefões na reestruturação anunciada há alguns meses. A decisão vem acompanhada do acúmulo de funções para um dos executivo do grupo.

Frederic Kachar, até então responsável pela editora, será também o líder das rádios. Marcelo Soares, até aqui o executivo que cuidava da SGR e da Som Livre, ficará apenas com a parte musical. As informações são do site Meio & Mensagem.

Na CBN, principal emissora do Sistema de Rádio, Ricardo Gandour, diretor da rádio desde 2016, sairá da empresa. A saída está prevista para daqui 90 dias, para que a transição do comando para Pedro Dias Leite, editor-chefe da revista Época, aconteça da melhor maneira.

Kachar argumenta que o movimento permitirá a troca entre as marcas de conteúdo jornalístico da casa, algo que já acontece entre os jornais, a editora e a rádio da empresa da família Marinho.

“Vamos poder fazer aos nossos parceiros ofertas de soluções comerciais mais completas, em todas as plataformas: no impresso, digital, eventos, áudio, etc. Haverá ainda maior participação dos talentos da Editora nos conteúdos do SGR e a Editora ampliará seu alcance graças à relevância nacional da CBN e à relevância regional da Rádio Globo e da BHFM, importantes rádios musicais”, diz.