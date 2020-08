Gloria Maria comemora aniversário em igreja e brinca sobre idade

Recuperada após uma intensa batalha contra um tumor no cérebro, Gloria Maria celebrou o seu aniversário no último sábado (15) com uma foto ao lado das filhas, na Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro.

Na legenda da publicação, a apresentadora do Globo Repórter agradeceu por estar “viva e recuperada” no aniversário que elegeu como o mais bonito que viveu.

“Com tudo que passei desde minha cirurgia, era difícil imaginar que pudesse cumprir meu ritual este ano. Mas Deus é poderoso. Fui com minhas filhas e, como num milagre, tivemos a igreja inteirinha para nós“, escreveu Gloria.

“Será que alguém ainda está se perguntando quantos anos? Perguntem a Nossa Senhora da Glória!“, completou brincando sobre a lenda que paira sobre qual é a sua verdadeira idade.

Em entrevista recente a Serginho Groisman ao Altas Horas, Gloria logo tratou de tranquilizar os telespectadores do semanal da Globo: “Está tudo bem, está tudo ótimo. Depois de um pesadelo, a vida é bela, a felicidade até existe. Está tudo lindo, lindo, lindo, de verdade“.

Demonstrando superação, Glória relembrou os momentos iniciais da descoberta do tumor: “Passei um sufoco. Realmente, fui atropelada por um trem assim do nada. Eu, uma pessoa que nunca tive uma dor de cabeça, saudável, cidadã do mundo, do universo… De repente, entro em casa, fecho o meu portão, caio, desmaio. Quando vou ver o que é, descubro que estou com um tumor no cérebro. Só isso. Não é para fraco. Não é, não“.

A entrevistada, inclusive, confessou que se sentiu desacreditada por algumas pessoas, mas acrescenta que isso não a abalou: “Pouca gente imaginava que eu sairia dessa, mas eu sai. E saí bem. Graças a Deus estou recuperada e pronta para descobrir esse mundo novo, que vai surgir dessa loucura toda que a gente está vivendo“.

Por fim, Gloria Maria se divertiu ao lembrar o medo que teve de ficar careca e exaltou as herdeiras: “‘Você dá tanta sorte que eu só precisei fazer um corte pequeno, não tirei três fios do seu cabelo’. Eu tenho minhas filhas que me dão amor e energia e que me ensinam a viver de uma maneira positiva“.

Confira: