Gloria Maria festeja nova fase e ganha carinho dos seguidores

Gloria Maria voltou a usar seu perfil no Instagram para deixar claro o seu momento de felicidade. Nesta sexta-feira (7), a famosa comentou que está se sentindo cada vez melhor e feliz, após passar por cirurgia para retirada de uma lesão no cérebro.

Em postagem, a apresentadora da Globo compartilhou uma arte digital onde aparece bem poderosa em um trono, como uma rainha ou deusa. Ela ainda revelou que está experimentando as alegrias do renascimento.

“Sabe voltando a viver, voltando a ser feliz de verdade, mesmo em tempos sombrios? DEUS gosta mesmo de mim! Já estou até sextando rsrsrsrsrs. Obrigada @atilabrittoo Adorei sua arte! Coloriu e alegrou mais o meu dia! Um presente!”, escreveu a jornalista.

Nos comentários, famosos e anônimos foram só elogios para Gloria Maria. “Rainha”, destacou Sabrina Sato. “Linda, e você colorindo o nosso!”, apontou Luma de Oliveira. “Poderosa”, disse Astrid Fontenelle.

Recentemente, inclusive, a apresentadora falou para Serginho Groismann, no Altas Horas, que estava bem após a descoberta do tumor (em 2019) e sua cirurgia: “Está tudo bem, está tudo ótimo. Depois de um pesadelo, a vida é bela, a felicidade até existe. Está tudo lindo, lindo, lindo, de verdade“.

“Passei um sufoco. Realmente, fui atropelada por um trem assim do nada. Eu, uma pessoa que nunca tive uma dor de cabeça, saudável, cidadã do mundo, do universo… De repente, entro em casa, fecho o meu portão, caio, desmaio. Quando vou ver o que é, descubro que estou com um tumor no cérebro. Só isso. Não é para fraco. Não é, não“, desabafou.