Glória Perez confessa tristeza ao lembrar da filha assassinada

Mesmo aqueles que nasceram depois do acontecido, certamente lembram da morte de Daniella Perez, que foi assassinada em 1992. Após 28 anos do fatídico episódio, Glória Perez publicou uma saudosa homenagem para a filha falecida.

A atriz completaria 50 anos nessa terça-feira (11) se estivesse viva. A autora de novelas relembrou um vídeo da filha dançando e confessou o seu pesar: “Cada aniversário faz a conta de um tempo que ela não viveu. É um parto às avessas. Um dia que dói“.

Daniella foi assassinada pelo ex-ator Guilherme de Pádua e sua então mulher, Paula Thomaz. De acordo com a Quem, a artista foi vítima de 18 apunhaladas no pescoço e no coração, num matagal no Rio de Janeiro. Na época, os dois contracenavam juntos na novela De Corpo e Alma e a atriz era casada com Raul Gazolla.

Carla Diaz, que já fez novelas de Glória Perez, deixou seu comentário: “Você não está sozinha, força! Um abraço bem apertado“. Walcyr Carrasco, colega de profissão, também se solidarizou com a autora: “Sempre a teu lado! Minha querida“. Tarso Brant complementou: “Luz que nos ilumina“.

Evaristo Costa continuou a onda de famosos deixando comentários: “Receba meu carinho“. Paula Burlamaqui também foi sucinta: “Querida, muito amor para você“. Maurício Mattar, Paloma Bernardi, Edson Celulari, Patrícia Poeta, Solange Couto e mais artistas se resumiram a emojis confortadores.

