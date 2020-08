Gloria Perez se manifesta sobre Fina Estampa e Aguinaldo Silva reage

Nome forte da Globo, Gloria Perez falou pela primeira vez sobre as críticas que a reprise da novela Fina Estampa tem sofrido nas redes sociais. Mesmo com alta audiência, a trama escrita por Aguinaldo Silva não escapou de ataques da web pela abordagem politicamente incorreta de temas como homofobia e assédio moral.

A manifestação da autora veio nos comentários de uma publicação de Aguinaldo no Facebook. O autor compartilhou a entrevista em que Christiane Torloni, intérprete da vilã Tereza Cristina, não só defendeu a volta do folhetim como não poupou críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Para a atriz, Silva correu “todos os risos de ser politicamente incorreto e botando na boca dos personagens coisas que hoje o politicamente correto condenaria”, e emendou: “E é para isso que existe a ficção. Você já viu governo mais politicamente incorreto que esse?”.

No post, a defesa de Perez chamou a atenção: “Quando escuto essas críticas à novela, só me lembro das aulas de OSPB. Dramaturgia não é cartilha de bom comportamento, é vida real”. A autora entrará no lugar de Fina Estampa com a volta de A Força do Querer.

Envaidecido, Aguinaldo reagiu nos comentários em tom de agradecimento pelo posicionamento da ex-colega de emissora. “Gloria fechou o cadeado, jogou a chave fora e lacrou!”, brincou.

