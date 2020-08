Golfo do México pode enfrentar 2 furacões nos próximos dias

A atual temporada de furacões no oceano Atlântico está batendo recordes e, nos próximos dias, o Golfo do México pode acabar enfrentando dois deles simultaneamente, originados de tempestades tropicais que estão indo em sua direção. Mesmo sendo algo raro na História, as chances não estão descartadas

Esse aumento do número de eventos é relativamente natural nesta época do ano, pois a região tropical entre a África e o Mar do Caribe atinge seu nível mais favorável para o desenvolvimento deles, que se formam conforme as ondas atmosféricas se movem na costa ocidental da África. Mares quentes e ventos moderados é que propiciam as manifestações.

É preciso salientar que tempestades tropicais são mais leves que furacões e que os sistemas citados não necessariamente se tornarão mais poderosos. Ainda assim, apesar de ambos terem de enfrentar fatores como ar seco e inconstância de ventos, capazes de enfraquecê-los, com base em dados antecipados, é possível que, no começo da próxima semana, as coisas se compliquem.

Modelo que prevê a aproximação das tempestades tropicais.Fonte: Reprodução

Incomum, mas não improvável

Caso dois furacões se formem no Golfo do México, Phil Klotzbach, cientista da Universidade Estadual do Colorado, afirma que testemunharíamos algo raro, pois, nos últimos 150 anos, isso ocorreu apenas duas vezes – sendo que todos os sistemas envolvidos tinham, inicialmente, pelo menos a força de uma tempestade tropical, como as chamadas Depressões 13 e 14, vistas agora. Os fatos ocorreram em 5 de setembro de 1933 e em 18 de junho de 1959.

De qualquer modo, resta esperar ao menos cinco dias para confirmar as hipóteses. Na manhã desta quinta-feira (20), o Centro Nacional de Furacões anunciou a previsão de que apenas a Depressão Tropical 14 atingirá o novo formato.

A princípio, dizem especialistas, residentes ao longo da Costa do Golfo, do norte do México até a Flórida, devem ficar atentos a chuvas torrenciais. Quanto ao resto, bem, estamos em 2020, então, tudo pode acontecer.