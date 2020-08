Golpe no Instagram clona perfis para usar em sites adultos

Um novo tipo de fraude no Instagram tem causado dores de cabeça em usuários mais jovens da rede social, principalmente as mulheres e modelos. Em matéria publicada pela Vice na semana passada, elas aparecem como o maior alvo de golpistas que estão clonando seus perfis para promover páginas falsas de sites conhecidos por vender conteúdos pornográficos.

Segundo a revista, os criminosos utilizam as imagens publicadas no Instagram para criar contas supostamente originais, que são usadas com o intuito de atrair potenciais compradores para os materiais postados em páginas fraudulentas, imitando as plataformas OnlyFans e JustForFans.

Hospedadas no construtor de sites Wix, as páginas falsas têm visual semelhante ao das versões originais, além de serem vinculadas ao perfil fraudulento criado na rede social, que traz a mesma biografia, fotos e nome da conta verdadeira.

Exemplo de página falsa no Instagram e na plataforma adulta.Fonte: Vice/Reprodução

A partir daí, o fake começa a seguir e interagir com os contatos do usuário autêntico e a solicitar os dados bancários deles para liberar um suposto período de teste gratuito do serviço que comercializa conteúdos adultos. O golpe inclui ainda o bloqueio do perfil real ao qual as fotos pertencem, no Instagram, como forma de evitar que a vítima saiba da existência da conta falsa.

Plataformas prometem agir contra os golpistas

Questionado pelo veículo sobre o golpe que já fez vítimas nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, entre outros países, o Instagram afirmou não tolerar assédios e extorsões e pediu aos usuários para denunciar os falsificadores. Uma das contas envolvidas no caso foi apagada da plataforma, após a reclamação da vítima.

Já o JustForFans, disse ter alertado os usuários sobre as páginas falsas e confirmou que elas não estão hospedadas em sua plataforma, enquanto o OnlyFans revelou estar trabalhando para descobrir e denunciar todos os perfis fakes e clonados.

O Wix, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre o assunto.